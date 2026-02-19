टेक्सटाइल हब की ‘ग्लोबल उड़ान’: भारत टेक्स 2026 में भीलवाड़ा का बजेगा डंका

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक केके मीणा ने बताया कि जिले के प्रमुख औद्योगिक संगठनों को एक विशेष पत्र जारी किया गया है। इसमें मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन, लघु उद्योग भारती, सिंथेटिक वीविंग मिल्स एवं जिला लघु उद्योग संघ सहित सभी संगठनों से कहा गया है कि वे अपनी सदस्य इकाइयों को इस बड़े आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करें।