राजस्थान में 2 महिला लेक्चरर सस्पेंड, बोर्ड परीक्षा के बीच की थी हाई-वोल्टेज ड्रामा, पूरा स्टॉफ बदला

जांच में सामने आया कि बोर्ड परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान दोनों शिक्षिकाओं ने न केवल मर्यादा तोड़ी, बल्कि आपसी विवाद से विभाग की छवि भी धूमिल की। निलंबन काल के दौरान दोनों शिक्षिकाओं का मुख्यालय बीकानेर निदेशालय तय किया गया है। नियमानुसार उन्हें केवल निर्वाह भत्ता (आधा वेतन) ही दिया जाएगा। विभाग ने 3 दिन के भीतर इनके खिलाफ आरोप-पत्र तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।