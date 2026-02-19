सीकर में अनोखी शादी, निर्धन सफाईकर्मी की दो बेटियों की शादी में अयोध्या-हरिद्वार से आएंगे संत ! छपे 5000 कार्ड

दोनों बेटियों की शादी के लिए सीकर के दयालबाग मैरिज गार्डन को चुना गया है। शहरभर में 5 हजार से अधिक निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं और करीब 5 से छह हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। हलवाई पारंपरिक व्यंजन तैयार कर रहे हैं। आयोजन में अयोध्या और हरिद्वार सहित देशभर से संतों को आमंत्रित किया गया है। सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्यों का संदेश भी निमंत्रण पत्र में शामिल किया गया है। आयोजन को लेकर प्रदेश स्तर से भी शुभकामनाएं मिली हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि कि राधेश्याम वर्षों से मोहल्ले में सेवा दे रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटियों की शादी को परिवार की जिम्मेदारी मानकर पूरा समाज आगे आया है।