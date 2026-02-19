बारिश ने धोया प्रदूषण, चार माह बाद एक्यूआई का स्तर सौ से नीचे

बारिश के कारण वातावरण में छाया धूल और धुआं जमीन पर आ गया। जिसका सबसे ज्यादा फायदा दमा और सांस के मरीजों को होगा। चिकित्सकों के अनुसार स्वच्छ हवा मिलने से आंखों में जलन व गले में खराश में कमी आएगी। वहीं सुबह-शाम टहलने वालों को साफ वातावरण मिलेगा। बारिश ने शहर की आबोहवा को अस्थाई राहत जरूर दी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्थाई सुधार के लिए वाहनों के धुएं पर नियंत्रण, निर्माण स्थलों पर धूल प्रबंधन और हरियाली बढ़ाना जरूरी है। आंकड़ों के अनुसार एक्यूआई का स्तर 101-200 से आंखों व गले में जलन होने लगती। 201-300 से सांस लेने में परेशानी होती। 301- 400 के कारण सीधा असर फेफड़ों पर लगेगा। 401 से ज्यादा एक्यूआई होने पर हृदय व श्वसन रोगियों के लिए नुकसानदेह होता है।