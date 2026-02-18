शेखावाटी न्यूज: सेना के जवान ने बिना दहेज के शादी कर पेश की मिसाल, लौटाए 21 लाख 21 हजार 121 रुपए

शादी में वीरेंद्र सिंह को ससुराल पक्ष द्वारा टीके मे 21 लाख 21 हजार 121 रुपए दिए गए थे, लेकिन लड़के समेत उसके ताऊ जगदीश सिंह एवं वीरेंद्र सिंह के पिता भवानी सिंह ने कहा कि हम दहेज नहीं लेंगे। उन्होंने टीके में दी गई राशि लौटा दी।