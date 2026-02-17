Rajasthan Motivational Story: गरीब परिवार की बेटी के विवाह में 11 लाख का कन्यादान, भामाशाह की दिलदारी बनी मिसाल

Jalore News: सांचौर। सामाजिक सरोकार और मानवता की अनुपम मिसाल पेश करते हुए भामाशाह रमेश कुमार जैन (हाल निवासी मलेशिया) ने चितलवाना निवासी आचार्य दायमा परिवार की पुत्री मनीषा के विवाह अवसर पर 11 लाख रुपए का कन्यादान किया।