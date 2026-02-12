Jalore News: थार सर्किट से जुड़ेगा जालोर, जानिए क्यों अहम साबित होगी यह घोषणा

जालोर के ऐतिहासिक स्वर्णगिरी दुर्ग की आभा दूर तक फैलेगी। थार सर्किट की घोषणा के बाद इसकी क्रियान्विति से ऐसा संभव हो पाएगा। बजट घोषणा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, विरासत, जीवनशैली, लोककला की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए जालोर समेत जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। इससे आगामी वर्षों में विदेशी सैलानी भी जालोर तक पहुंचेंगे। जिससे जालोर को पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान मिलेगी।