जालोर हादसा: पति की मौत के बाद घायल पत्नी की भी हुई मौत, 2 बेटियां हुईं बेसहारा; गांव में छाया मातम

अब परिवार में पीछे दो बेटियां रह गई हैं। हेवन कुमारी (18 वर्ष) और बटु कुमारी (14 वर्ष) के सिर से अब माता-पिता का साया उठने से उनकी पढ़ाई, पालन-पोषण और सुरक्षा को लेकर परिजन और ग्रामीण गहरी चिंता में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग की है।