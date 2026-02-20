20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IAF Surya Kiran : कौन हैं जयपुर के ये तीन जांबाज़ पायलट्स, जो आसमां पर दिखाएंगे ‘जलवा’?

जयपुर की गुलाबी नगरी आज एक बार फिर गर्व से भर उठी है। मानसागर झील के ऊपर 'जल महल' के आसमान में जब भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम (SKAT) ने अपनी गर्जना बिखेरेगी, तो हर जयपुरवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा। इस बार का एयर शो खास है, क्योंकि वायुसेना के इन जांबाज 'ब्रांड एंबेसडर' टीम में तीन जांबाज पायलट खुद जयपुर की मिट्टी के लाल हैं।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 20, 2026

भारतीय वायुसेना की सबसे प्रतिष्ठित और एशिया की इकलौती 9 विमानों वाली सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आज जयपुर के आसमान में अपने हैरतअंगेज करतब दिखाने जा रही है। इस टीम के 14 पायलटों में से तीन मुख्य सदस्य विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह हैं, जिनका जयपुर और राजस्थान से गहरा नाता है। ऐसे में ये तीनों जांबाज़ पायलट्स का अपने ही शहर के आसमान में 'हॉक एमके-132' जेट प्लेन के साथ 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरना किसी भावुक पल से कम नहीं होगा।

विंग कमांडर राजेश काजला: सीकर का गौरव, जयपुर की पहचान

विंग कमांडर राजेश काजला मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनका वर्तमान जुड़ाव और परिवार जयपुर में ही है।

अनुभव: एक कुशल फाइटर पायलट के रूप में उन्होंने वायु सेना के विभिन्न लड़ाकू विमानों पर हजारों घंटे उड़ान भरी है।

भूमिका: सूर्य किरण टीम के सबसे अनुभवी सदस्यों में से एक होने के नाते, वे जटिल संरचनाओं को सटीक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ: जयपुर की गलियों से आसमान की ऊंचाइयों तक

अंकित वशिष्ठ की पूरी शिक्षा और कॉलेज जयपुर में ही संपन्न हुआ है। वे शुद्ध रूप से 'जयपुर के लाल' हैं।

सफर: उन्होंने 15 दिसंबर 2012 को वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन प्राप्त किया।

उपलब्धि: एनडीए (NDA) के 190वें कोर्स के पूर्व छात्र अंकित को हाल ही में विंग कमांडर पद पर पदोन्नत किया गया है।

प्रतिनिधित्व : कई अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व कर जयपुर का नाम रोशन किया है।

स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह: 7वीं क्लास का वह सपना जो हकीकत बना

संजेश सिंह जयपुर के एक सैन्य परिवार से आते हैं और जयपुर की विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (VGU) के पूर्व छात्र रहे हैं।

प्रेरणा: संजेश बताते हैं कि जब वे 7वीं या 8वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने जयपुर में ही सूर्य किरण का एयर शो देखा था। उसी पल उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वे भी इसी टीम का हिस्सा बनेंगे।

स्पेशलाइजेशन: वे टीम में नंबर 5 की पोजीशन पर उड़ान भरते हैं, जिसे सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। 2014 में वायुसेना जॉइन करने के बाद उन्होंने 11 साल का कड़ा प्रशिक्षण लिया है।

स्वदेशी 'स्मोक पॉड्स' और हॉक विमान की ताकत

इस बार एयर शो में एक और विशेष बात है— विमानों में लगे स्वदेशी स्मोक पॉड्स। नासिक के बेस रिपेयर डिपो में विकसित इन पॉड्स की मदद से पायलट आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग की ऐसी लकीरें खीचेंगे कि पूरा जल महल 'तिरंगामय' हो जाएगा।

हॉक एमके-132: यह विमान अपनी चपलता और सटीक टर्न हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। इसकी अधिकतम गति Mach 1.2 (लगभग 1028 किमी/घंटा) तक पहुँच सकती है।

एयर शो का शेड्यूल और सुरक्षा

तारीख: 20 फरवरी (अभ्यास और शो) और 22 फरवरी (मुख्य भव्य प्रदर्शन)।

स्थान: जल महल, आमेर रोड, जयपुर।

समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक।

ये भी पढ़ें

EXCLUSIVE : कौन है राजस्थान का ‘मोनू’, जिसने बदल डाली जम्मू-कश्मीर क्रिकेट की किस्मत? ‘रणजी चैंपियन’ बनने से बस एक कदम दूर  
जयपुर
p krishna kumar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 11:49 am

Published on:

20 Feb 2026 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IAF Surya Kiran : कौन हैं जयपुर के ये तीन जांबाज़ पायलट्स, जो आसमां पर दिखाएंगे ‘जलवा’?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर का खौफनाक राज, ब्यूटी पार्लर का सच जान पुलिस के भी उड़े होश

Madam Zehar Arrested
जयपुर

जयपुर नगर निगम के बजट में घोषणाओं की भरमार, जनसुविधाओं पर खर्च करने में पीछे

जयपुर

43,300 में जयपुर-जोधपुर-उदयपुर घुमाएगा RTDC, रॉयल हनीमून का प्लान बना सकते हैं कपल

जयपुर

राजस्थान में अब 8th Pay Commission Fraud, पुलिस ने जारी किए बचने के 4 Golden Rules, ज़रूर पढ़ें काम की खबर

जयपुर

नौकरी के लिए जंगः सिर्फ 331 पदों के लिए आए पांच लाख से ज्यादा आवेदन, एक पद के लिए 1500 मैदान में

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.