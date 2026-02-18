EXCLUSIVE : कौन है राजस्थान का ‘मोनू’, जिसने बदल डाली जम्मू-कश्मीर क्रिकेट की किस्मत? ‘रणजी चैंपियन’ बनने से बस एक कदम दूर  

वहीं वर्ष 2005 में अपना क्रिकेट करियर खत्म करने के बाद उन्होंने 2006 में एनसीए, बीसीसीआई से 'लेवल बी' किया। करीब दो दशक से वे देश के विभिन्न राज्य टीमों के विभिन्न आयु समूहों को कोचिंग दे रहे हैं। वे तेज गेंदबाजों को कोचिंग देने में माहिर हैं।



इन्होने चर्चित गेंदबाज़ रहे दीपक चाहर, खलील अहमद, अवेश खान, ऋतुराज सिंह, अनिकेत चौधरी और तनवीर उल हक (भारत "ए"), सुमित जुयाल (भारत अंडर -19), अवनीश सुधा (भारत अंडर -19) जैसे गेंदबाजों पर काम किया और उन्हें गेंदबाज़ी गुर सिखाए। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक लड़कों को तैयार किया है, जिन्होंने विभिन्न आयु समूहों में अपने राज्यों के लिए खेला है, यानी अंडर-19 से लेकर भारत की सीनियर टीम तक।