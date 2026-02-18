18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Warning 18 February: अलर्ट, अगले 180 मिनट में इन जिलों में ओलावृष्टि की आ गई चेतावनी

Orange alertL जयपुर, अलवर, दौसा आस—पास ​के जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी दोपहर 2.30 जारी की है। इस चेतावनी के अनुसार आगामी तीन घंटे तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 18, 2026

Hailstorm warning: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 18 फरवरी को तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू किया है।


जयपुर, अलवर, दौसा आस—पास ​के जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी दोपहर 2.30 जारी की है। इस चेतावनी के अनुसार आगामी तीन घंटे तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है।


ऑरेंज अलर्ट के तहत जयपुर, जयपुर शहर, अलवर,दौसा जिलों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखने की अपील की गई है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

अगले कुछ घंटों तक मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है, इसलिए नागरिकों से लगातार अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 02:43 pm

Published on:

18 Feb 2026 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Warning 18 February: अलर्ट, अगले 180 मिनट में इन जिलों में ओलावृष्टि की आ गई चेतावनी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget : भजनलाल सरकार पर अशोक गहलोत का तीखा हमला, जानें क्या बोले? 

rajasthan news
जयपुर

EXCLUSIVE : कौन है राजस्थान का 'मोनू', जिसने बदल डाली जम्मू-कश्मीर क्रिकेट की किस्मत? 'रणजी चैंपियन' बनने से बस एक कदम दूर  

p krishna kumar
जयपुर

Govt Jobs: बिजली निगमों में बड़ी भर्ती का रास्ता साफ, 2005 पदों पर मिलेगी सरकारी नौकरी

govt job
जयपुर

GDP Contribution: 16वां वित्त आयोग- विकास और संतुलन के बीच नई डगर

16th Finance Commission
ओपिनियन

India AI Impact Summit 2026 : भारत मंडपम नई दिल्ली से राजस्थान के लिए आई एक अच्छी खबर, जानें क्या है?

India AI Impact Summit 2026 Bharat Mandapam New Delhi Rajasthan good news know what
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.