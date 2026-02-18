IMD Warning 18 February: अलर्ट, अगले 180 मिनट में इन जिलों में ओलावृष्टि की आ गई चेतावनी



ऑरेंज अलर्ट के तहत जयपुर, जयपुर शहर, अलवर,दौसा जिलों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।