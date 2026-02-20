जयपुर नगर निगम के बजट में घोषणाओं की भरमार, जनसुविधाओं पर खर्च करने में पीछे

राजस्व प्राप्ति का अनुमान

नगर निगम को सबसे अधिक 800 करोड़ रुपए चुंगीकर के पेटे मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 185 करोड़ रुपए नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली से, 95 करोड़ रुपए होर्डिंग नीलामी से और 15 करोड़ रुपए मैरिज गार्डन पंजीयन से आने का अनुमान है। वहीं, शहरवासियों से घर-घर कचरा संग्रहण के बदले 50 करोड़ रुपए यूजर चार्ज के रूप में वसूले जाएंगे।



यूं समझें घोषणा और खर्च का गणित

-130 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है आगामी वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण के लिए। हालांकि, मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक महज 36 करोड़ रुपए ही हो पाए हैं खर्च

-80 करोड़ रुपए बजट में तय किए गए हैं अन्य निर्माण पर खर्च करने के लिए। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक खर्च किए गए हैं महज 34 करोड़ रुपए