20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका, ऐसे करें Work From Home के लिए अप्लाई

मुख्यमंत्री Work From Home योजना के तहत महिलाएं घर बैठे विभिन्न डिजिटल और स्किल आधारित कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Thalaz Sharma

Feb 20, 2026

Mukhyamantri Work from Home Yojna:

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Mukhyamantri Work from Home Yojna: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Work From Home योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना महिला सशक्तिकरण विभाग के तहत संचालित की जा रही है और इसका संचालन राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे विभिन्न प्रकार की जॉब्स उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे वे परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आय भी अर्जित कर सकें।

मुख्यमंत्री Work From Home योजना के तहत राजस्थान की महिलाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर विभिन्न निजी और पंजीकृत संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यों के लिए आवेदन कर सकती हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

मुख्यमंत्री Work From Home योजना के तहत केवल राजस्थान की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए जनाधार और आधार नंबर अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाएं अपने कार्य अवसर पोस्ट करती हैं, जिन पर महिलाएं सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और आवेदन की स्थिति की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत कई तरह के अवसर उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं पहले से लाभान्वित हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को घर से ही सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है।

यह है आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थी को सबसे पहले आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा। वहां जनाधार और आधार नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद प्रोफाइल बनाकर उपलब्ध अवसरों में से उपयुक्त कार्य का चयन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। संबंधित संस्था द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है और इसकी सूचना एसएमएस से भेजी जाती है।

आवेदन के स्टेप्स

  • आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें:- https://mahilawfh.rajasthan.gov.in/
  • जनाधार और आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें
  • प्रोफाइल और आवश्यक विवरण भरें
  • उपलब्ध जॉब अवसर देखें
  • पसंदीदा कार्य पर Apply Now के बटन पर क्लिक करें
  • दस्तावेज अपलोड करें
  • सबमिट कर पुष्टि संदेश प्राप्त करें

वर्तमान में उपलब्ध कार्य और शहर

योजना के तहत टेली कॉलिंग, डिजिटल सपोर्ट असिस्टेंट, सिलाई कार्य, स्टिचिंग, डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, इंग्लिश टाइपिंग, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ट्यूटर ऑनलाइन क्लास, डिजिटल शॉप ऑपरेटर और अन्य वर्क फ्रॉम होम आधारित कार्य उपलब्ध हैं। वर्तमान में ये अवसर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चुरु, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और अलवर जैसे जिलों में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। हालांकि कार्य घर से ही किया जाएगा, लेकिन आवेदन संबंधित जिले के अनुसार किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Mutual Fund Investment: ऐसे बनेंगे 13 लाख के 12 करोड़, जानिए निवेश के सभी स्टेप्स
कारोबार
investment tips mutual funds

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 01:24 pm

Hindi News / Business / महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका, ऐसे करें Work From Home के लिए अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Property Tax क्या होता है, कैसे होती है इसकी गणना? पेमेंट लेट होने पर लगेगी भारी पेनल्टी

Property Tax
कारोबार

DA Hike: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानिए कितना बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता

DA Hike for january 2026
कारोबार

Success Story: कौन हैं IVF Queen डॉ मनिका खन्ना जिनकी कंपनी का IPO आज हुआ लॉन्च, जानिए GMP

ivf queen gaudium ipo launch gmp
कारोबार

Gold Rate Today: सोने और चांदी दोनों के बढ़ गए भाव, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, निवेशकों में मची हलचल

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.