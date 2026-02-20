महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका, ऐसे करें Work From Home के लिए अप्लाई

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Mukhyamantri Work from Home Yojna: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Work From Home योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना महिला सशक्तिकरण विभाग के तहत संचालित की जा रही है और इसका संचालन राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे विभिन्न प्रकार की जॉब्स उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे वे परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आय भी अर्जित कर सकें।
मुख्यमंत्री Work From Home योजना के तहत राजस्थान की महिलाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर विभिन्न निजी और पंजीकृत संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यों के लिए आवेदन कर सकती हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री Work From Home योजना के तहत केवल राजस्थान की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए जनाधार और आधार नंबर अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाएं अपने कार्य अवसर पोस्ट करती हैं, जिन पर महिलाएं सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और आवेदन की स्थिति की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत कई तरह के अवसर उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं पहले से लाभान्वित हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को घर से ही सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थी को सबसे पहले आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा। वहां जनाधार और आधार नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद प्रोफाइल बनाकर उपलब्ध अवसरों में से उपयुक्त कार्य का चयन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। संबंधित संस्था द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है और इसकी सूचना एसएमएस से भेजी जाती है।
योजना के तहत टेली कॉलिंग, डिजिटल सपोर्ट असिस्टेंट, सिलाई कार्य, स्टिचिंग, डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, इंग्लिश टाइपिंग, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ट्यूटर ऑनलाइन क्लास, डिजिटल शॉप ऑपरेटर और अन्य वर्क फ्रॉम होम आधारित कार्य उपलब्ध हैं। वर्तमान में ये अवसर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चुरु, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और अलवर जैसे जिलों में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। हालांकि कार्य घर से ही किया जाएगा, लेकिन आवेदन संबंधित जिले के अनुसार किया जाता है।
