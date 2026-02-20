DA Hike: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानिए कितना बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता

DA सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हर छह महीने में बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है, क्योंकि वेतन आयोग द्वारा तय मूल वेतन स्थिर रहता है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्रुप-D के एंट्री लेवल कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये (1 जनवरी 2016 से प्रभावी) है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, जबकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में एक साल से ज्यादा समय लग सकता है। तब तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी समान रहेगी, लेकिन DA हर छह महीने में बढ़ता रहेगा।