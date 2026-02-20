20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, निवेशकों में मची हलचल

Gold Silver Price Hike: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और वैश्विक अनिश्चितता से कमोडिटी बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 20, 2026

सोने-चांदी के दामों में तेजी (File Photo)

Gold-Silver Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर एक बार फिर कमोडिटी मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जिनोवा में जारी बातचीत के बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। पिछले तीन दिनों से लगातार तेजी दर्ज की जा रही है, हालांकि कीमतें अभी भी अपने ऑल-टाइम हाई से नीचे हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी का ताजा भाव

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स (COMEX) पर आज सोने की कीमत 5,016.40 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव 78.370 डॉलर प्रति औंस पर दर्ज किया गया। सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की बढ़ती मांग के चलते निवेशक सोने-चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमतों में मजबूती बनी हुई है।

MCX पर सोना-चांदी का भाव

घरेलू कमोडिटी बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के अंत तक:

  • सोना: 1,54,700 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • चांदी: 2,41,400 रुपये प्रति किलोग्राम

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में तेजी और रुपये में कमजोरी के चलते घरेलू कीमतों को समर्थन मिल रहा है।

दिल्ली में आज का गोल्ड रेट (20 फरवरी 2026)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई:

  • 24 कैरेट सोना: 1,56,650 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना: 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट सोना: 1,17,530 रुपये प्रति 10 ग्राम

स्थानीय ज्वेलर्स के अनुसार शादी-ब्याह के सीजन और निवेश मांग के कारण भी बाजार में मजबूती देखी जा रही है।

क्यों बढ़ रही हैं सोने-चांदी की कीमतें?

  • अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव
  • वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता
  • सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग
  • डॉलर और बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव

इन सभी कारणों से कमोडिटी बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और निवेशक सोने-चांदी में निवेश को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

20 Feb 2026 09:34 am

Published on:

20 Feb 2026 09:33 am

Hindi News / Business / Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, निवेशकों में मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Rate Today: सोने और चांदी दोनों के बढ़ गए भाव, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Kota Gold-Silver Price: चांदी 2.44 लाख प्रति किलो, 24 कैरेट सोना 1.57 लाख के पार, जानें सोने-चांदी के भाव

gold-silver price
कोटा

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, जानिए लेटेस्ट दाम

कारोबार

Kota Gold-Silver Price: सोना हुआ सस्ता, चांदी स्थिर, खरीदारी से पहले जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Gold-Silver Price
कोटा

क्या बढ़ेगा पीएफ पर मिलने वाला ब्याज? 11 दिन बाद होगा बड़ा फैसला

EPFO for financial year 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.