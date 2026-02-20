Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, निवेशकों में मची हलचल

सोने-चांदी के दामों में तेजी (File Photo)
Gold-Silver Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर एक बार फिर कमोडिटी मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जिनोवा में जारी बातचीत के बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। पिछले तीन दिनों से लगातार तेजी दर्ज की जा रही है, हालांकि कीमतें अभी भी अपने ऑल-टाइम हाई से नीचे हैं।
अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स (COMEX) पर आज सोने की कीमत 5,016.40 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव 78.370 डॉलर प्रति औंस पर दर्ज किया गया। सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की बढ़ती मांग के चलते निवेशक सोने-चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमतों में मजबूती बनी हुई है।
घरेलू कमोडिटी बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के अंत तक:
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में तेजी और रुपये में कमजोरी के चलते घरेलू कीमतों को समर्थन मिल रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई:
स्थानीय ज्वेलर्स के अनुसार शादी-ब्याह के सीजन और निवेश मांग के कारण भी बाजार में मजबूती देखी जा रही है।
इन सभी कारणों से कमोडिटी बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और निवेशक सोने-चांदी में निवेश को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।
