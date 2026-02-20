Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, निवेशकों में मची हलचल

Gold-Silver Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर एक बार फिर कमोडिटी मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जिनोवा में जारी बातचीत के बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। पिछले तीन दिनों से लगातार तेजी दर्ज की जा रही है, हालांकि कीमतें अभी भी अपने ऑल-टाइम हाई से नीचे हैं।