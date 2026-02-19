Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, जानिए लेटेस्ट दाम

MCX पर अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला सोना 203 रुपये यानी 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,55,964 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज सोने में आई यह मजबूती निवेशकों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे सकारात्मक संकेत और डॉलर में नरमी सोने की कीमतों को सहारा दे रहे हैं।