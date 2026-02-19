Kota Gold-Silver Price: सोना हुआ सस्ता, चांदी स्थिर, खरीदारी से पहले जानें लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

सर्राफा बाजार रेट (फाइल फोटो)
Gold-Silver Rate: कोटा सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी स्थिर रही। सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव प्रति किलो 240000 रहे। जेवराती सोने के भाव 800 रुपए की गिरावट के बाद 154200 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के भाव 155000 हो गए।
गोल्ड (24 k) (99.5): 154900
गोल्ड (22 k) :143426
गोल्ड (20 k) : 134696
गोल्ड (18 k) : 123920
गोल्ड (14 k) : 109085
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 60000 कट्टे की रही। धनिया 150 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 1500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 9500 रहा। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव यथावत रहे।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2370 से 2440, धान सुगन्धा 2800 से 3301, धान (1509) 3400 से 4000, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3700 से 4450, धान (पूसा-1) 3600 से 4200, धान (1401-1846) 3800 से 4270, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5351, सरसों 6200 से 6550, सरसों नई 5500 से 6550, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 9000, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5151, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 5500 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव: (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2360, चंबल 2330, सदाबहार 2220, लोकल रिफाइंड 2160, दीप ज्योति 2240, सरसों स्वास्तिक 2590, अलसी 2440 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3090, कोटा स्वास्तिक 2710, सोना सिक्का 2970, कटारिया गोल्ड 2730 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4180 से 4240 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
