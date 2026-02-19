Kota: तेज रफ्तार कार ने ली परिवार के इकलौते बेटे की जान, मौत के बाद मचा कोहराम, 1 साल पहले पिता का हुआ था निधन

रात करीब 1 बजे ड्यूटी खत्म कर वह बाइक से जवाहर नगर से घर लौट रहा था। रास्ते में केशवपुरा में उसने सब्जी पैक करवाई। महावीर नगर थर्ड सर्किल पर मीरा मार्केट की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोहित उछलकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा और उसके सिर में गंभीर चोट आई।