Jaipur Crime: जयपुर में शादी के नाम पर दुल्हनों का ‘सौदागर’ 10 हजारी इनामी अरेस्ट, 5 राज्यों तक फैला मानव तस्करी नेटवर्क

गिरोह की कार्यशैली बेहद शातिर थी। शादी के कुछ समय बाद आरोपी पीड़ित परिवार को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर फिर से मोटी रकम वसूलते थे। ताजा मामले में आरोपी ने परिवादी मगाराम से 2.50 लाख रुपए लेकर लिव-इन रिलेशनशिप का फर्जी समझौता कराया और बाद में अन्य युवतियां लाकर अन्य युवकों से प्रति लड़की 3 लाख रुपए वसूलने का उसपर दबाव बनाया और मना करने पर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।