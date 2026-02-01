18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Air Show Jaipur: जलमहल क्षेत्र में एयर शो में सिर्फ पासधारियों को एंट्री; यूं करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 2 दिन ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था

Air Show Online Registration: जयपुर में वायुसेना की ओर से 20 और 22 फरवरी को जलमहल क्षेत्र में सूर्यकिरण एरोबेटिक शो दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक चलेगा। बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की संभावना देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। वहीं एयर शो देखने आने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 18, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Air Show Online Registration: जयपुर में वायुसेना की ओर से 20 और 22 फरवरी को जलमहल क्षेत्र में सूर्यकिरण एरोबेटिक शो दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक चलेगा। बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की संभावना देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। वहीं एयर शो देखने आने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर केवल पासधारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

ये रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

यातायात पुलिस के अनुसार रामगढ़ मोड़ से जलमहल होकर आमेर की ओर जाने वाली सिटी और मिनी बसों का संचालन बंद रहेगा। आमेर तिराहा दिल्ली रोड से आमेर की ओर जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कर दिल्ली रोड की ओर भेजा जाएगा। आमेर कस्बे से आमेर महल होकर जलमहल की ओर आने वाले वाहनों को गांधी चौक से दिल्ली रोड की तरफ मोड़ा जाएगा।

नाहरगढ़ फोर्ट से जलमहल की ओर आने वाले वाहनों को जयगढ़ टी-पॉइंट से आमेर कस्बे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यदि रामगढ़ मोड़ से जलमहल होकर आमेर मार्ग पर दबाव बढ़ा तो वाहनों को रामगढ़ मोड़ से धोबी घाट दिल्ली रोड की ओर भेजा जाएगा। रामगढ़ मोड़ से कूकस घाटी तक मुख्य मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी।

यहां रहेगी पार्किंग

दर्शकों के लिए परेड ग्राउंड ग्रामीण पुलिस लाइन, जलतरंग के पास, पाल के सामने खाली मैदान, कूकस घाटी पार्क कट, पाल किनारे, हज हाउस दरगाह, हज हाउस स्कूल और पार्क में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तय पार्किंग भरने पर खोले के हनुमान जी क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा रहेगी, जहां से ऊंचाई वाले स्थान से कार्यक्रम देखा जा सकेगा।

छतों से लें लुत्फ

पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भीड़ से बचने के लिए कार्यक्रम स्थल पर आने की बजाय नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर किला, आस-पास की कॉलोनियों की छतों और खोले के हनुमान जी मंदिर जैसे ऊंचाई वाले स्थानों से कार्यक्रम का आनंद लें।

एयर शो के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

मानसागर में 20 व 22 फरवरी को होने वाले एयर शो देखने के लिए आमजन को एसएसओ आइडी www.sso.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसमें सिटीजन सर्विस में उपलब्ध एयर शो जलमहल रजिस्ट्रेशन सेवा का चयन करने पर आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। इससे वे पास डाउनलोड कर सकेंगे। कार्यक्रम स्थल पर व्यक्ति को उक्त पास लाना होगा। शो के दौरान पार्किंग, आपदा प्रबंधन, पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाए पुख्ता की गई हैं।

ये भी पढ़ें

Weather update : राजस्थान में यहां तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, फसलों में नुकसान, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 10:38 pm

Published on:

18 Feb 2026 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Air Show Jaipur: जलमहल क्षेत्र में एयर शो में सिर्फ पासधारियों को एंट्री; यूं करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 2 दिन ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Water : जल संरक्षण और सामुदायिक कल्याण : उन्नत जल उपचार संयंत्र का किया उद्घाटन

Water conservation
समाचार

जयपुर ग्रामीण : पागल लकड़बग्घे का आतंक, 3 पर किया हमला, 2 की हालत गंभीर, ग्रामीणों में दहशत

Hyena attack in Rajasthan, Hyena attack in Jaipur rural, Hyena attack, Hyena attack in Jaipur, Jaipur news, Rajasthan news
जयपुर

जयपुर: शहर के फेमस रेस्टोरेंट ग्रुप के 33 ठिकानों पर आयकर का छापा, नहीं मिला संभलने का मौका

income tax raid
जयपुर

Jaipur-Delhi Flyover: जाम से मिलेगी राहत, जयपुर-दिल्ली फ्लाईओवर आम लोगों के लिए खुला, भाजपा नेता ने दिखाई हरी झंडी

Jaipur-Delhi flyover, Jaipur-Delhi flyover starts, Jaipur-Delhi flyover news, Jaipur-Delhi flyover latest news, Jaipur-Delhi flyover update news, Jaipur news, Rajasthan news, जयपुर-दिल्ली फ्लाईओवर, जयपुर-दिल्ली फ्लाईओवर शुरू, जयपुर-दिल्ली फ्लाईओवर न्यूज, जयपुर-दिल्ली फ्लाईओवर लेटेस्ट न्यूज, जयपुर-दिल्ली फ्लाईओवर अपडेट न्यूज, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

Rajasthan: रिटायर्ड आइएएस सुबोध अग्रवाल का लुक आउट नोटिस जारी, विदेश भागने की आशंका

Subodh Agarwal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.