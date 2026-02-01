Air Show Jaipur: जलमहल क्षेत्र में एयर शो में सिर्फ पासधारियों को एंट्री; यूं करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 2 दिन ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था

Air Show Online Registration: जयपुर में वायुसेना की ओर से 20 और 22 फरवरी को जलमहल क्षेत्र में सूर्यकिरण एरोबेटिक शो दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक चलेगा। बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की संभावना देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। वहीं एयर शो देखने आने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर केवल पासधारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।