जयपुर ग्रामीण : पागल लकड़बग्घे का आतंक, 3 पर किया हमला, 2 की हालत गंभीर, ग्रामीणों में दहशत

Hyena Attack in Jaipur Rural: जमवारामगढ़ उपखंड के थौलाई व अस्थल गांव में बुधवार को पागल जरख (लकड़बग्घा) के हमले से हड़कंप मच गया। नदी पार की ढाणी निवासी गुटकी देवी और रणजीत मीणा नदी किनारे बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए जरख ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और लाठियों से हो-हल्ला कर किसी तरह जरख को भगाया, लेकिन तब तक दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे।