जयपुर ग्रामीण : पागल लकड़बग्घे का आतंक, 3 पर किया हमला, 2 की हालत गंभीर, ग्रामीणों में दहशत

लकड़बग्घा। फाइल फोटो- पत्रिका
Hyena Attack in Jaipur Rural: जमवारामगढ़ उपखंड के थौलाई व अस्थल गांव में बुधवार को पागल जरख (लकड़बग्घा) के हमले से हड़कंप मच गया। नदी पार की ढाणी निवासी गुटकी देवी और रणजीत मीणा नदी किनारे बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए जरख ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और लाठियों से हो-हल्ला कर किसी तरह जरख को भगाया, लेकिन तब तक दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे।
पहले हमले के बाद वही जरख अस्थल गांव पहुंच गया। यहां घर के बाहर खड़े केदार सैनी पर उसने झपट्टा मार दिया और हाथ-पैरों पर कई जगह काट लिया। ग्रामीणों और परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचाया, पर वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद तीनों घायलों को तुरंत जमवारामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गुटकी देवी और रणजीत मीणा की हालत नाजुक होने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। केदार सैनी का उपचार जमवारामगढ़ अस्पताल में जारी है।
सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी भवानी सिंह मीणा टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग ने निगरानी बढ़ाते हुए जरख को पकड़ने के लिए पिंजरा मंगवाया है। लगातार हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से शीघ्र कार्रवाई कर क्षेत्र को सुरक्षित करने की मांग की है।
पागल जरख ने महिला सहित तीन लोगों पर हमला किया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। जरख को पकड़ने के लिए पिंजरा मंगवाया है। घायलों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
