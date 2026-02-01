Water : जल संरक्षण और सामुदायिक कल्याण : उन्नत जल उपचार संयंत्र का किया उद्घाटन

यह संयंत्र गांव में उत्पन्न ग्रे वॉटर के उपचार के लिए स्थापित किया गया है, ताकि इसे गैर-पेय पुनः उपयोग के कार्यों में इस्तेमाल किया जा सके। इससे स्थानीय समुदाय के लिए जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और सतत जल प्रबंधन को समर्थन मिलेगा। यह पहल उपचारित ग्रे वॉटर के पुनः उपयोग को सक्षम बनाकर तथा विशेष रूप से जल-अभावग्रस्त क्षेत्रों में ताजे पानी पर निर्भरता कम करके, जल प्रबंधन के परिपत्र (सर्कुलर) दृष्टिकोण को मजबूत करती है। संयंत्र की कुल उपचार क्षमता प्रतिदिन 10 घन मीटर है, जो वार्षिक रूप से लगभग 3.65 मिलियन लीटर पानी के उपचार के बराबर है। अनुमानित 30 वर्षों के जीवनचक्र में, यह सुविधा लगभग 110 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग को संभव बनाएगी, जिससे समान मात्रा में भूजल संरक्षण होगा।