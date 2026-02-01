राज्य में आइकेडीआरसी, जीसीआरआइ, यूएन मेहता हॉस्पिटल शुरू करेंगे कई सेंटर

आइकेडीआरसी का सेटेलाइट सेंटर अब अहमदाबाद स्थित सोला सिविल अस्पताल, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में भी शुरू होगा। इसके लिए बजट में 186 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी तरह यूएन मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट भी सूरत, सोला सिविल, गांधीनगर, भावनगर, राजकोट, पोरबंदर में अपने सेटेलाइट सेंटर शुरू करेगा। इसके लिए 167 करोड़ का प्रावधान किया है। जीसीआरआइ भी राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, वलसाड, सिद्धपुर, हिम्मतनगर और गोधरा के अस्पतालों में अपने सेटेलाइट सेंटर शुरू करेगा। इसके लिए 153 करोड़ का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य राज्य में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देना है।2.72 करोड़ लोगों को 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सासरकार ने मा योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लगभग 2.72 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 3,472 करोड़ का प्रावधान किया है।