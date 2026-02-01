गुजरात में 11 नई अत्याधुनिक नियोनेटल एंबुलेंस शुरू, बीमार नवजातों के लिए महत्वपूर्ण

इस तरह की एम्बुलेंस के माध्यम से गंभीर स्थिति वाले नवजात शिशुओं को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक सुरक्षित ले जाया जा सकेगा।इन एम्बुलेंसों में वेंटिलेटर, इन्क्यूबेटर और जीवनरक्षक उपकरण लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पानशेरिया ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि किसी भी बच्चे की मृत्यु उपचार के अभाव में न हो। नई एम्बुलेंस नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ये 11 एम्बुलेंस साबरकांठा, महेसाणा, पाटण, सूरत, डांग, तापी, जूनागढ़ और राजकोट जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत होंगी।