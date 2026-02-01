मनपा के नियमित कर्मचारियों व पेंशन उपभोक्ताओं को एसवीपी में मिलेगी कैशलेस सुविधा

अफ्रीका यात्रियों के लिए येलो फीवर वैक्सीनचेयरमैन ने कहा कि अफ्रीका जाने वाले यात्रियों के लिए येलो फीवर वैक्सीन लेना अनिवार्य है। अब तक यह सुविधा केवल मध्य ज़ोन के स्वास्थ्य भवन में थी, अब पश्चिम और पूर्व ज़ोन के स्वास्थ्य भवनों में भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले वर्ष लगभग 9,900 यात्रियों ने यह वैक्सीन ली थी।