उनका जमाल रखिए हमेशा ख़याल में… : कुरैशी

ज़ोहर की नमाज़ के पश्चात हज़रत के पुराने निवास स्थान से संदल मुबारक का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस आस्ताने पर पहुंचने के बाद मुस्ताक अली बावा तथा अन्य पीर-मशायख के हाथों परचम-कुशाई के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद आस्ताने पर संदल मुबारक की रस्म अदा की गई तथा ग़िलाफ़ मुबारक और चादर मुबारक चढ़ाई गई।

इस अवसर पर मुस्ताक अली बावा और वाहिद अली बावा ने देश में शांति, कौमी सौहार्द, एकता, अखंडता तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए दुआएं कीं। इशा की नमाज़ के बाद सूफ़ी-ए-मिल्लत अरबी अकादमी के तत्वावधान में दस्तारबंदी का जलसा आयोजित किया गया। इसमें छह हुफ़्फ़ाज़ को उपस्थित उलेमाओं के हाथों दस्तार पहनाई गई और उन्हें सनद प्रदान की गई।

इस अवसर पर अजमेर के खादिम सैयद अनवर हुसैन, सैयद आतिफ़ हुसैन चिश्ती सहित अनेक पीर-मसायख और उलेमा मौजूद रहे। उर्स के प्रतीक मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने हाजी पीर बापजी के आस्ताने पर अकीदत पेश की। राजस्थान, रत्नागिरि, उत्तर प्रदेश, नासिक समेत गुजरात के अकीदतमंद उमड़े।