गोधरा व दाहोद में बादलों की गरज व बिजली चमक के साथ हल्की बारिश से बदला मौसम

दूसरी ओर दाहोद, लीमखेड़ा, राबडाल और गरबाड़ा क्षेत्रों में मंगलवार देर रात तेज बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में बुधवार तड़के तक हल्की बारिश जारी रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।किसानों में इस बारिश को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। गोधरा क्षेत्र में कुछ फसलों के लिए यह यह बारिश लाभकारी हो सकती है, जबकि दाहोद में रबी फसल के अंतिम चरण में हुई बारिश से नुकसान की आशंका जताई है। गेहूं और चने की फसल तैयार हालत में है। बारिश से अनाज में नमी बढ़ने और दाने काले पड़ने का खतरा है, जिससे मंडी में उचित मूल्य मिलने पर असर पड़ सकता है।