Rajasthan: रिटायर्ड आइएएस सुबोध अग्रवाल का लुक आउट नोटिस जारी, विदेश भागने की आशंका

एसीबी के एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित एसआइटी सभी आरोपियों से टेंडर प्रक्रिया के संबंध में पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों दिनेश गोयल (सीई प्रशासन, जयपुर), केडी गुप्ता (सीई, ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित (एसीई, जयपुर क्षेत्र-द्वितीय), सुशील शर्मा (वित्तीय सलाहकार, अक्षय ऊर्जा), निरिल कुमार (सीई, चूरू), विशाल सक्सेना (निलंबित एक्सईएन), अरुण श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त एसीई), दिलीप कुमार गौड़ (सेवानिवृत्त सीई), महेंद्र प्रकाश सोनी (सेवानिवृत्त एसई) और दलाल मुकेश पाठक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को तीन दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया गया।