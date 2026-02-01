Jaipur-Delhi Flyover: जाम से मिलेगी राहत, जयपुर-दिल्ली फ्लाईओवर आम लोगों के लिए खुला, भाजपा नेता ने दिखाई हरी झंडी

गौरतलब है कि एनएचएआई ने पहले 1 फरवरी और फिर 10 फरवरी को लेन चालू करने का दावा किया था, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं हो पाया। इस पर पत्रिका में 13 फरवरी के अंक में जयपुर-दिल्ली लेन खुलने में फिर देरी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया। समाचार में जाम की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। समाचार प्रकाशित होने के बाद काम में तेजी लाई गई और बुधवार को लेन चालू हो सकी।