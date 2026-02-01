Weather Alert: अगले 120 मिनट होंगे बेहद खतरनाक, मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, बारिश-ओलावृष्टि करेगी बेहाल

Rajasthan Rain Alert: मौसम विभाग ने आगामी दो घंटों के भीतर राजस्थान के कई जिलों के लिए नई चेतावनी जारी की है। विभाग ने मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवा और बारिश को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट घोषित किया है। कोटा संभाग के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं की रफ्तार 20 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच सकती है।