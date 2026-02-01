जयपुर: शहर के फेमस रेस्टोरेंट ग्रुप के 33 ठिकानों पर आयकर का छापा, नहीं मिला संभलने का मौका

ग्रुप के फ्रैंचाइजी मॉडल से जुड़े रेस्टोरेंट और होटल के संचालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। यह स्टोरेंट समूह न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई हिस्सों में बेहद फेमस है। 2008 में शुरू हुआ यह ग्रुप बेहद कम समय में ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ग्रुप के रेस्टोरेंट फूड आइटम्स के साथ पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में ग्रुप ने आमेर रोड पर एक पांच सितारा होटल भी बनाया है। इसके अलावा ग्रुप एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में भी सक्रिय है।