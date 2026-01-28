28 जनवरी 2026,

बुधवार

जोधपुर

Good News: इस चौराहे पर 79 करोड़ से होगा पुल का निर्माण, हजारों वाहन चालकों को मिलेगी जाम से राहत

Jodhpur News: जोधपुर के नहर रोड चौराहे पर ₹79 करोड़ की लागत से बनने वाले 4-लेन फ्लाईओवर का काम शुरू! 2027 तक खत्म होगा जाम का झंझट। जानें मुख्यमंत्री के इस प्रोजेक्ट से एम्स जाने वाले मरीजों को कैसे मिलेगा फायदा।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Jan 28, 2026

Jodhpur Flyover Ai Photo

jodhpur Nahar Road Flyover News: राजस्थान के जोधपुर शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक, नहर रोड चौराहे पर यातायात के भारी दबाव को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी फ्लाईओवर परियोजना पर काम तेजी से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को गति दी है। ₹79 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर आने वाले समय में शहर की लाइफलाइन साबित होगा।

प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं और क्षमता

यह नया ओवरब्रिज 760 मीटर लंबा और चार लेन का होगा। वर्तमान में नहर चौराहे पर रोजाना लगभग 50,000 पैसेंजर और हजारों वाहनों का आवागमन होता है, जिससे पीक आवर्स में लंबा जाम लग जाता है। प्रशासन का अनुमान है कि भविष्य में यह ट्रैफिक लोड और बढ़ेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए इस आधुनिक फ्लाईओवर को डिजाइन किया गया है।

एम्स आने.जाने वाले मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा लाभ एम्स जोधपुर आने.जाने वाले मरीजों और एंबुलेंस सेवाओं को होगा। वर्तमान में जाम के कारण आपातकालीन सेवाओं को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। फ्लाईओवर बनने के बाद एंबुलेंस बिना किसी रुकावट के सीधे अस्पताल तक पहुँच सकेंगी, जिससे कीमती समय बचेगा।

अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण

हाल ही में पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने संबंधित अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ यातायात पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निर्माण की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में घुमटी के एक ओर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर सर्विस रोड छोड़ने का कार्य अभी बाकी है। काम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल ट्रैफिक लाइट के अभाव में यातायात पुलिसकर्मी मुस्तैदी से यातायात संभाल रहे हैं। आने वाले दिनों में जब दूसरी ओर का काम शुरू होगा, तो ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है, जिसके लिए प्रशासन वैकल्पिक मार्गों की योजना बना रहा है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Good News: इस चौराहे पर 79 करोड़ से होगा पुल का निर्माण, हजारों वाहन चालकों को मिलेगी जाम से राहत

