Good News: इस चौराहे पर 79 करोड़ से होगा पुल का निर्माण, हजारों वाहन चालकों को मिलेगी जाम से राहत

प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में घुमटी के एक ओर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर सर्विस रोड छोड़ने का कार्य अभी बाकी है। काम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल ट्रैफिक लाइट के अभाव में यातायात पुलिसकर्मी मुस्तैदी से यातायात संभाल रहे हैं। आने वाले दिनों में जब दूसरी ओर का काम शुरू होगा, तो ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है, जिसके लिए प्रशासन वैकल्पिक मार्गों की योजना बना रहा है।