केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उद्घाटन के बाद विवाद, NSUI ने JNVU गेट से हटाए पोस्टर और साइन बोर्ड

विश्वविद्यालय में “भारत की विश्व विरासत: राजस्थान” विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। प्रदर्शनी विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय परिसर में लगाई गई है और इसका आयोजन राष्ट्रीय अभिलेखागार व संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 10 दिनों तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।