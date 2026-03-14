अलवर: वन विभाग में 18 करोड़ का खेल! 17 करोड़ नकद निकाले, जांच में बड़ा खुलासा

Alwar News: अलवर जिले में वन विभाग से जुड़ा 18 करोड़ रुपए का घोटाला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की जांच में अब एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जयपुर स्थित मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल राशि में से लगभग 17 करोड़ रुपए नकद निकाले गए। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से कराने की सिफारिश की गई थी।