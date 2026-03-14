Jaipur Crime: फिल्मी अंदाज में फायरिंग, 3 कारों में आए बदमाशों ने SUV में सवार युवक पर बरसाईं गोलियां

फोटो- मौके पर पहुंच कर जांच करती पुलिस
Crime News: जयपुर के सिरसी इलाके में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार भारद्वाज स्कूल के पास फॉर्च्यूनर कार में सवार एक युवक पर 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चला दीं। बदमाश तीन कारों में सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सिरसी निवासी कमल मीणा को निशाना बनाकर फायरिंग की। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया।
घटना के बाद कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे हाथोज फाटक की ओर भागने में सफल रहे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई।
घटना की सूचना मिलने पर बिंदायका थाना अधिकारी विनोद कुमार, बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा और करधनी थाना अधिकारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
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