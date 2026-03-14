Jaipur Crime: फिल्मी अंदाज में फायरिंग, 3 कारों में आए बदमाशों ने SUV में सवार युवक पर बरसाईं गोलियां

Crime News: जयपुर के सिरसी इलाके में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार भारद्वाज स्कूल के पास फॉर्च्यूनर कार में सवार एक युवक पर 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चला दीं। बदमाश तीन कारों में सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।