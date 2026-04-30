RIICO Land: रीको की नई नीति से आसान हुआ औद्योगिक भूमि आवंटन, निवेशकों को मिली बड़ी राहत

इसके अतिरिक्त, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVCF), सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एवं रक्षा तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 10 वर्षों की आसान किस्त सुविधा भी दी जा रही है। आवंटन के बाद भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत 30 दिनों में जमा करना होगा, जबकि शेष 90 प्रतिशत राशि 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 10 वर्षों में किस्तों के रूप में चुकाई जा सकेगी।