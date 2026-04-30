IPL 2026: जयपुर में शुक्रवार को IPL मैच, ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जानें रूट प्लान

वीआईपी वाहनों की पार्किंग स्टेडियम के अंदर साउथ ब्लॉक में की जाएगी। दक्षिणी गेट से प्रवेश करने वाले पासधारी वाहनों की पार्किंग आर्चरी ग्राउंड, तरणताल के पास और टेनिस ग्राउंड में होगी। पूर्वी गेट से आने वाले दर्शकों के वाहन सुबोध स्कूल और कॉलेज ग्राउंड रामबाग के पास पार्क किए जाएंगे। उत्तरी गेट से प्रवेश करने वाले दर्शकों के लिए हाईकोर्ट अंडरग्राउंड पार्किंग, एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड और अंबेडकर सर्किल के पास पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पश्चिमी गेट से आने वाले दर्शकों के वाहन अमरूदों के बाग में पार्क किए जाएंगे।