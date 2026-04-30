Summer Desi Drinks : इनके आगे महंगे एनर्जी ड्रिंक्स फेल! मजदूरों की ताकत हैं ये 3 देसी शरबत

Summer Desi Drinks Homemade : तपती गर्मी (Heat wave) में आखिर मजदूर खुद को कैसे हाइड्रेट रखते हैं और एनर्जी के साथ काम करते हैं। वो कथित महंगे एनर्जी ड्रिंक्स भी नहीं पीते तो फिर पीते क्या हैं? वो देसी समर ड्रिंक्स या शरबत का सहारा लेते हैं और खुद को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। वाकई, इन सस्ते पेय पदार्थों के आगे कथित ऊर्जा देने वाला ड्रिंक्स फेल हैं।