Summer Desi Drinks : इनके आगे महंगे एनर्जी ड्रिंक्स फेल! मजदूरों की ताकत हैं ये 3 देसी शरबत

Desi Drinks for Summer (प्रतीकात्मक तस्वीर) Photo - Gemini AI
Summer Desi Drinks Homemade : तपती गर्मी (Heat wave) में आखिर मजदूर खुद को कैसे हाइड्रेट रखते हैं और एनर्जी के साथ काम करते हैं। वो कथित महंगे एनर्जी ड्रिंक्स भी नहीं पीते तो फिर पीते क्या हैं? वो देसी समर ड्रिंक्स या शरबत का सहारा लेते हैं और खुद को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। वाकई, इन सस्ते पेय पदार्थों के आगे कथित ऊर्जा देने वाला ड्रिंक्स फेल हैं।
चलिए, मजदूर दिवस (1 May Labour Day 2026) पर उनके बारे में जानते हैं-
सत्तू की तासीर बहुत ठंडी होती है और यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसमें आपको प्रोटीन भी भरपूर मिलता है। आप इस गर्मी यूपी-बिहार का टॉनिक ट्राइ करके देख सकते हैं।
धूप में बाहर निकलने वालों के लिए यह रामबाण है। आयुर्वेद में बताया भी गया है कि ये लू से बचाने में कारगर है। अगर आपको लू से बचने के लिए कुछ पीना है तो ये आजमाकर क्यों नहीं देखते!
बेल (Wood Apple) गर्मियों का सबसे शक्तिशाली फल माना जाता है। चूंकि, सस्ता होने के कारण कुछ लोग इसको भाव नहीं देते हैं। जबकि, पेट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न शोधों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
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