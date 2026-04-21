Matka Water Side Effects : मटके का पानी खतरनाक कैसे है? आयुर्वेदिक डॉक्टर इससे जुड़े 5 सवालों के दिए जवाब

डॉक्टर का जवाब- हां, एक मटके को एक ही सीजन तक इस्तेमाल करें। अगले सीजन में नया मटका लें। पुराने मटके को रखने के बाद उसमें खतरनाक कीड़े पनप जाते हैं। इसलिए, बदल देना सबसे बेहतर होता है। कई लोग जब तक मटका फूटता नहीं तब तक नहीं बदलते। इससे उनको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। अगर मटका बहुत पुराना है, तो उसके छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे वह पानी को सही तरह से साफ और ठंडा नहीं कर पाता।