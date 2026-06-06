घंटों बैठकर काम करने के चलते कमर दर्द से हैं परेशान? फिटनेस कोच की बताई ये 4 एक्सरसाइज से मिल सकता है आराम

इसमें आपको हाथों और घुटनों के बल टेबलटॉप पोजीशन में झुककर बैठना है। इसके बाद एक हाथ जमीन पर टिकाएं और दूसरे हाथ को अपने कान के पास रखें। अब धीरे-धीरे अपने ऊपरी शरीर को घुमाएं, कोहनी को ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर वापस पहली स्थिति में आ जाएं। इसे करने से रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग यानी थोरेसिक स्पाइन को लचीला बनाने के साथ ही पीठ और गर्दन का दर्द कम होता है और पोस्चर में सुधार आता है।