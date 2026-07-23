Street Style Bhutta Recipe: मानसून 2026 में घर पर बनाएं स्ट्रीट स्टाइल भुट्टा और बटर गार्लिक कॉर्न, जानें आसान रेसिपी 

Street Style Bhutta and Butter Garlic Corn Recipe: बारिश के दिनों में सड़क किनारे ठेले पर मिलने वाला गरमा-गरम मसाले वाला भुट्टा खाने का अपना अलग ही मजा होता है। ऐसे में अगर इस मानसून सीजन बारिश होने पर आप घर पर ही स्ट्रीट स्टाइल भुट्टा खाना चाहते हैं, तो यहां बताई गई रेसिपी को फॉलो करके इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आइए, शेफ प्रतिक से जानते हैं कि स्ट्रीट स्टाइल भुट्टा घर पर कैसे बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो बटर-गार्लिक कॉर्न रेसिपी भी बना सकते हैं। इन दोनों रेसिपी की खास बात यह है कि इन्हें आप बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। साथ ही, खाने वाले भी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे।