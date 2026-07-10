Breakfast Recipe: वीकेंड पर बनाएं वेज और बटर पनीर फ्राइड राइस, शेफ रणवीर बरार और शेफ भूपी से जानें टिप्स

शेफ रणवीर बरार के अनुसार, रेस्टोरेंट जैसा फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले सही चावल चुनना जरूरी है। इसके लिए सेला बासमती चावल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके दाने पकने के बाद भी अलग-अलग रहते हैं और चिपकते नहीं हैं। इसके साथ ही चावल को जरूरत से ज्यादा न पकाएं और पकने के बाद जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। इसके अलावा इसमें डार्क सोया सॉस की जगह लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे रेस्टोरेंट जैसा स्वाद और रंग आता है। सारी सामग्री को तेज आंच पर जल्दी-जल्दी पकाएं और आखिर में थोड़ा सा पानी छिड़ककर गैस बंद कर दें। इससे चावल मुलायम रहते हैं और उनका टेक्सचर पहले से बेहतर हो जाता है।