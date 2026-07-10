Monsoon Tips: बारिश के आते ही मच्छर और मक्खियां कर रही हैं परेशान? तो आजमाएं ये 5 आसान टिप्स

Natural Mosquito and Fly Repellent Home Tips: बारिश के दिनों में सफाई करने के बाद भी घर में मच्छर, मक्खियों और छोटे छोटे कीड़ों के आने की परेशानी बढ़ जाती है। इनसे बचने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले कई तरह के स्प्रे और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ आसान घरेलू उपाय भी हैं, जिनकी मदद से इन्हें घर में आने से रोकने के साथ ही भगाने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 घरेलू उपाय।

