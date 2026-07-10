Kitchen Hacks: किचन सिंक से बदबू आ रही है, पानी नहीं बह रहा या गंदा दिख रहा है? तो इन 5 तरीकों से करें साफ 

How To Clean Kitchen Sink: किचन सिंक में रोजाना थोड़ी-थोड़ी गंदगी जमा होने से यह जाम हो जाता है, जिसके चलते इसमें से पानी निकलना बंद हो जाता है और बर्तन धोने में परेशानी होने लगती है। साथ ही यह देखने में भी खराब लगता है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यहां बताए गए 5 टिप्स को फॉलो करके अपने सिंक को साफ और चमकदार बना सकते हैं। साथ ही सिंक से आने वाली बदबू भी पहले के मुकाबले कम हो सकती है। आइए जानते हैं।