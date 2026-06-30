Bathroom Cleaning Hacks: गंदी टाइल्स, खारे पानी के दाग और नल-शॉवर पर जमी सफेद परत को हटाने के 6 आसान तरीके

खारे पानी के कारण शॉवर और नल पर लाइमस्केल यानी सफेद परत जमने लगती है, जिससे पानी का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। इसे साफ करने के लिए शॉवर हेड या नल के प्रभावित हिस्से को व्हाइट विनेगर में कुछ घंटों के लिए भिगोकर रखें। इसके बाद ब्रश या कपड़े से साफ करें। इससे जमी हुई परत आसानी से निकल जाती है। साथ ही नल व शॉवर फिर से चमकने लगते हैं।