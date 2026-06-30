Indian Sweets: लहसुन और प्याज की खीर से लेकर टमाटर की बर्फी तक, भारत की ये 5 मिठाइयां आपको कर देंगी हैरान!

प्याज की खीर मुख्य रूप से हैदराबाद (तेलंगाना) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के नवाबी खानसामों द्वारा बनाई जाने वाली एक पारंपरिक डिश है। मान्यता के अनुसार, इसे पहली बार हैदराबाद के निजाम के शाही रसोइयों द्वारा बनाया गया था। इसे तैयार करने के लिए प्याज को बहुत धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है, जब तक उसका सारा तीखापन खत्म न हो जाए और उसकी प्राकृतिक मिठास दूध में घुल न जाए। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालकर पकाया जाता है।