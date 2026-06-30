Ayodhya Travel Guide: अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं, कैकेयी का उपहार वाला भवन सहित इन 4 प्रसिद्ध स्थानों पर भी जाएं

अगर आप शिव भक्त हैं और अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप रामलला जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के अलावा भगवान शिव को समर्पित नागेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्रीराम के छोटे पुत्र कुश ने की थी और यह अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहां खासकर शिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे श्रद्धालुओं के बीच विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही यहां से निकाली जाने वाली भव्य शिव बारात इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है।