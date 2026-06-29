Chole Bhature Recipe : शेफ Kunal Kapur और Yaman Agarwal से जानिए फूले हुए भटूरे और स्वादिष्ट छोले बनाने के टिप्स

शेफ यमन अग्रवाल के अनुसार छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले चनों को अच्छी तरह धोकर हल्के मीठे सोडे वाले पानी में करीब 6 घंटे तक भिगोना चाहिए। इसके साथ ही भटूरे के आटे में सूजी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें कि सूखी सूजी नहीं, बल्कि सूजी को पहले पानी में भिगोकर फूलने देना चाहिए। इसके साथ ही शुरुआत में आटा थोड़ा टाइट रखना चाहिए, क्योंकि सूजी बाद में नमी छोड़कर उसे नरम कर देती है। आटे को अच्छी तरह मसाज करके गूंधना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से उसमें लचीलापन आता है और भटूरे बेलते समय फटते नहीं हैं।