Monsoon Clothes Smell Removal Tips: मॉनसून में कपड़ों की सीलन और अलमारी की बदबू दूर करने के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स 

इसी तरह आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कपड़ों की बदबू दूर करने के साथ-साथ उन्हें मुलायम बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा एक चम्मच सफेद सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो नींबू, बेकिंग सोडा या सफेद सिरके में से किसी एक चीज को आखिरी वॉश साइकिल में डाल दें। इसके बाद कपड़ों को करीब 5 मिनट के लिए सुखा लें। इससे कपड़ों में ताजगी बनी रहेगी और सीलन की बदबू नहीं आएगी।