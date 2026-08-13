तीज पर हर साल फूल-पत्ती वाली मेहंदी लगाकर हो गई हैं बोर? तो इस बार रचाएं पोर्ट्रेट और Trendy Mehndi Designs

ऐसे में अगर आप इस तीज पर अपनी मेहंदी में पति का फेस बनवाना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने पति की एक ऐसी फोटो चुनें, जिसमें चेहरा साफ दिखाई दे। इसके बाद फोटो को मोबाइल पर खोलकर ब्राइटनेस बढ़ा दें, ताकि चेहरे की आउटलाइन आसानी से नजर आ सके। अब एक हल्के और थोड़े हार्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रखें और जेल पेन की मदद से फोटो में दिख रहे चेहरे की आउटलाइन प्लास्टिक पर बना लें। आउटलाइन पूरी होने के बाद प्लास्टिक को सावधानी से उल्टा करके हथेली पर रखें और हल्का दबाएं। इससे चेहरे की आउटलाइन हाथ पर ट्रांसफर हो जाएगी।